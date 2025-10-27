В Нижний Новгород спецборт МЧС доставил двух пострадавших при взрыве в Копейске

В ночь на 27 октября в Нижний Новгород из Челябинской области спецборт МЧС доставил двух человек, нуждаются в высококвалифицированной медпомощи. По данным МЧС, оба пациента пострадали во время взрыва на предприятии в Копейске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Доставивший пациентов самолет Ил-76 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава России.

Как писал «Ъ», два взрыва на предприятии в Копейске произошли 22 октября. По данным СКР, причиной стало нарушения правил безопасности в технологическом процессе.

Андрей Репин