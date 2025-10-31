Стройка в цифре

Российский рынок ПО для управления стройпроектами за четыре года увеличился в 1,4 раза, до 6,4 млрд руб. Рост обусловлен в первую очередь импорто­замещением, считают аналитики. По данным девелоперов Краснодарского края и Крыма, российские разработчики практически полностью закрывают потребности проектировщиков и строителей. Самые популярные решения, которые внедряют южные девелоперы,— BIM-технологии, цифровизация клиентс­ких сервисов, а также системы управления эксплуатацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По расчетам экспертов, к 2028 году объем рынка цифровизации стройкомплекса может вырасти почти в 4 раза

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По расчетам экспертов, к 2028 году объем рынка цифровизации стройкомплекса может вырасти почти в 4 раза

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российский рынок программного обеспечения для управления строительными проектами демонстрирует устойчивую положительную динамику. По данным Idea Business Capital (IBC), в 2020 году его объем оценивался примерно в 4,5 млрд руб., а к 2024 году показатель достиг 6,4 млрд руб. По расчетам экспертов, к 2028 году объем рынка цифровизации стройкомплекса может вырасти почти в четыре раза. Расходы на IT будут увеличиваться ежегодно, а сегмент программного обеспечения (ПО) для управления строительством к 2027 году превысит 8 млрд руб.

Аналитики считают, что рост обеспечен прежде всего импортозамещением и мерами господдержки, направленными на повышение эффективности строительного сектора. Санкции действительно повлияли на рынок ПО — часть западных решений стала недоступна, что подтолкнуло отрасль к развитию отечественных программных продуктов, говорит генеральный директор ГК KRGP Александр Заболотный. «Сегодня появляются российские аналоги, которые постепенно закрывают потребности проектировщиков и строителей. Да, переход требует времени и ресурсов, но в долгосрочной перспективе это дает рынку больше независимости»,— отмечает эксперт.

По словам генерального директора AVALAB (IT-подразделение холдинга AVA Group) Грачьи Алексаняна, к 2024 году отечественный рынок IT-технологий в целом начал адаптироваться к новым экономическим условиям. Отечественные разработчики ускорили выпуск аналогов зарубежных решений, а инфраструктурные компании перестроили цепочки поставок и сервисную поддержку. «Этот вынужденный переход стал стимулом для формирования полноценной экосистемы независимых технологий. Появились платформы, которые закрывают потребности бизнеса по аналитике, управлению проектами и автоматизации,— в частности, российская BI-платформа FastBoard, внесенная в реестр отечественного ПО. Она полностью работает на локальной инфраструктуре и позволяет заказчикам отказаться от зарубежных инструментов без потери функциональности. Сегодня можно говорить, что благодаря санкциям рынок получил импульс к росту. Санкции ускорили процессы импортозамещения, усилили ко­операцию между IТ-компаниями и заказчиками и стали фактором технологического взросления»,— считает господин Алексанян.

Советник главы Крыма, заслуженный строитель республики, бенефициар группы компаний СДК Тимур Власенко говорит, что сейчас основные сложности по развитию цифровизации строительной отрасли связаны с человеческим фактором — необходимо обучать персонал и подрядчиков. Также требуются высокие первоначальные инвестиции и грамотная интеграция новых технологий с существующими процессами. Иногда проще внедрять решения с нуля, чем адаптировать старые системы, но при правильной стратегии эти трудности преодолимы.

По словам Грачьи Алексаняна, при внедрении цифровых решений в строительные и девелоперские проекты компании часто сталкиваются не с технологией как таковой, а с глубинными организационными и институциональными барьерами.

«Во-первых, многие компании вынуждены перестраивать существующие бизнес-процессы и адаптировать культуру к новому формату работы. Иногда это означает отказаться от устаревших подходов и решить, какие процессы действительно требуют автоматизации, а какие могут остаться "вне цифрового поля". Во-вторых, интеграция с наследием — с legacy-системами и устаревшей IТ-инфраструктурой — остается одной из основных преград. Часто оказывается, что системы бухгалтерии, ERP, документооборота и другие решения либо не поддерживают открытые API, либо вовсе несовместимы с новыми цифровыми платформами. Это требует разработки мостов, промежуточных слоев данных, ручного согласования или полной замены систем — что увеличивает сроки реализации и бюджеты проектов»,— объясняет Грачья Алексанян.

Третья серьезная трудность, по его словам,— дефицит квалифицированных IT-специалистов. По данным профильных исследований и оценкам экспертов Минцифры, нехватка кадров в российской IT-отрасли в 2025 году составляет порядка 500–700 тыс. человек. Четвертый фактор — ограниченные ресурсы (время, бюджет). Часто у проектов нет «подушки безопасности»: цифровизацию хотят сделать быстро, но с минимальным бюджетом, что приводит к компромиссам в качестве, тестировании и этапах интеграции. Это особенно чувствительно в проектах с высокой капитальной и нормативной нагрузкой.

Кроме того, существует сопротивление изменениям внутри команд — часть сотрудников привыкла к устоявшимся схемам работы и не готова к новой дисциплине, к обучению и к работе по измененным регламентам. В таких условиях важно заранее провести обучение, мотивацию и «показывать быстрый эффект», чтобы создать доверие к новым инструментам, резюмирует господин Алексанян.

Для пользы дела

Цифровые решения приносят практическую пользу на каждом этапе строительства, заменяя устаревшие, бумажные и часто неточные методы работы, считает соучредитель СК «Краснодарин» Ираклий Блажков. «Облачные платформы и ERP-системы дают возможность всем — от проектировщика в офисе до прораба на объекте — работать с одной актуальной информацией. Это сводит к минимуму ошибки, вызванные использованием устаревших чертежей или недопониманием. Электронные журналы работ и акты с электронной подписью исключают бумажную волокиту и риски потери документов. BIM (Building Information Modeling — цифровая информационная модель здания) — это не просто 3D-модель, а единая база данных обо всем объекте: архитектуре, конструкциях, инженерных системах, материалах и сроках. Любые изменения автоматически обновляются во всех связанных чертежах и спе­цификациях, что исключает ошибки и срывы сроков. Это критически важно для репутации застройщика и для будущего клиента, купившего жилье в процессе строительства»,— рассказывает эксперт.

С помощью нейросети, по его словам, можно проанализировать данные для точного прогнозирования сроков и бюджета, оптимизировать распределение ресурсов и даже автоматически проверить проектные решения на ошибки. «При строительстве малоэтажных частных домов уже сегодня многие строители используют программы визуализации проектов на базе искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы в течение нескольких минут можно было увидеть визуал дома. С точки зрения маркетинга мы получаем конкурентное преимущество при визуализации проектов с помощью ИИ»,— говорит Ираклий Блажков.

Ключевыми инновациями на строительном рынке директор по продажам TIBRGROUP (девелопер апарт-отеля Alba del Mare в Крыму) Елена Соловьева называет три направления: BIM-технологии для проектирования и контроля строительства, цифровизацию клиентских сервисов (онлайн-сделки, личные кабинеты, дистанционная коммуникация), а также системы управления эксплуатацией.

«В курортных регионах особенно востребованы мобильные приложения для резидентов: от контроля расходов и бронирования дополнительных услуг до онлайн-вызова персонала. Возможность проведения дистанционных сделок — это главный элемент цифровизации для объектов курортной недвижимости Крыма, особенно на фоне временного отсутствия авиасообщения с полуостровом и других трудностей с логистикой»,— говорит госпожа Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BIM — это не просто 3D-модель, а единая база данных обо всем объекте: архитектуре, конструкциях, инженерных системах, материалах и сроках

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина BIM — это не просто 3D-модель, а единая база данных обо всем объекте: архитектуре, конструкциях, инженерных системах, материалах и сроках

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Что касается BIM-технологий, то, по ее словам, их применение целесообразно для девелоперов с большими объемами строительства, где ежедневно необходимо контролировать огромные массивы данных. В случае с застройщиками, реализующими несколько проектов, использование BIM встречается значительно реже, к тому же их внедрение и стоимость программного обеспечения достаточно высока.

Цифровизация девелопмента делает процессы более эффективными, оптимизирует временные затраты, повышает качество продукта и сокращает издержки, говорит коммерческий директор ГК «Метрикс Development» Юлия Сидорова. «Например, внутри группы компаний "Метрикс Development" реализована на базе CRM-системы воронка выдачи ключей дольщикам. Воронка удобна всем участникам процесса: дольщик записывается на получение ключей онлайн, все задействованные отделы видят в CRM данные о клиенте, который записался и придет на приемку квартиры, поэтому заранее подготавливают необходимый пакет документов, чтобы сократить временные затраты с обеих сторон. Такая автоматизация максимально упрощает взаимодействие всех подразделений застройщика и конечного потребителя»,— рассказывает госпожа Сидорова.

По ее словам, ключевые инновации на строительном рынке относятся к «умному дому»: автоматизация передачи показаний счетчиков, видеонаблюдение и видеодомофония. Это упрощает жизнь собственника квартиры и дальнейшую работу управляющей компании.

«Мы используем BIM-технологии для проектирования и координации инженерных систем, ERP-системы для управления строительством и подрядчиками, CRM и аналитические платформы для управления продажами и клиентским взаимодействием. Для апарт-отелей и сервисных квартир мы применяем облачные платформы, которые автоматизируют эксплуатацию и управление сервисными апартаментами, а также профессиональные CRM-системы, такие как Profitbase, для управления маркетингом, продажами и клиентским сервисом. Эти решения оптимизируют работу нашей группы компаний и управляющих компаний и сегодня стали отраслевым стандартом. Мы также внедряем элементы искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации логистики и анализа больших данных, что позволяет принимать решения быстрее и точнее. Конечно, от неэффективных решений, которые не интегрируются с другими процессами или усложняют работу, мы отказываемся»,— рассказывает Тимур Власенко.

Цифровизация — это не модный тренд, а рабочая необходимость, говорит Александр Заболотный. «Мы несколько лет назад полностью перевели проектирование в формат BIM. Кроме того, в компании цифровизировали все процессы согласования документации, ведется электронный документооборот»,— уточняет эксперт.

IT в «квадрате»

Внедрение цифровых технологий существенно меняет восприятие недвижимости покупателями. Хотя цифровизация напрямую не является ценообразующим фактором, она значительно повышает привлекательность объектов для современных клиентов.

По словам Юлии Сидоровой, кубанские застройщики, в частности ГК «Метрикс Development», уделяют большое внимание не только архитектуре, наполнению придомовой территории, но и безопасности, энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов. Она добавляет, что любые нововведения влияют на стоимость конечного продукта, но так как все расходы на строительство просчитываются еще на стадии финансовой модели, то фактически удорожание на один квадратный метр жилья небольшое.

Грачья Алексанян уверен, что цифровизация напрямую влияет на комфорт, доверие и уровень взаимодействия покупателя с девелопером: «Сегодня человек хочет понимать не только что он покупает, но и как выглядит его будущий дом, подъезд или двор — и именно поэтому технологии визуализации становятся ключевым инструментом. Цифровизация не всегда напрямую повышает цену квадратного метра, но она формирует добавленную ценность объекта».

По мнению Тимура Власенко, цифровизация улучшает опыт покупателя: возможность пройти виртуальный тур, увидеть планировки, оценить инфраструктуру до сдачи объекта. Умные системы и цифровой контроль строительства повышают качество и сокращают сроки. Для конечного покупателя цифровизация может быть «невидимой», но ее эффект он ощущает каждый день, считает Александр Заболотный.

«Во-первых, повышается качество строительства. BIM позволяет исключить множество ошибок еще на стадии проектирования. Это значит, что в готовом доме будет меньше "сюрпризов" для жильцов. Во-вторых, благодаря цифровым инструментам строительство идет быстрее и более предсказуемо. Покупатель получает квартиру вовремя. В-третьих, управляющая компания, имея цифровой паспорт здания, быстрее и точнее решает вопросы обслуживания, ремонта и модернизации»,— говорит эксперт.

Что касается цены, по словам господина Заболотного, цифровизация сама по себе не делает жилье дороже. Наоборот, за счет оптимизации процессов она помогает девелоперу экономить ресурсы. А это значит, что стоимость квадратного метра формируется более честно и прозрачно.

Наталья Решетняк