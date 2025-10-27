Двоих ставропольцев приговорили к длительным срокам за оружие и наркотики

Двое жителей Ставрополя получили от 9 до 9,5 лет колонии строгого режима за незаконный оборот огнестрельного оружия и наркотиков, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокуратура Ленинского района города поддержала обвинение по делу двух мужчин, признанных виновными в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 222 УК РФ — незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного пистолета и патронов группой лиц по предварительному сговору, а также частью 1 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

Суд установил, что в августе 2023 года обвиняемые за 70 тыс. руб. купили запрещенный пистолет и пять патронов, которые затем перепродали за 130 тыс. руб. Кроме того, один из них в феврале 2024 года приобрел наркотическое средство для личного употребления, которое хранил у себя дома. С учетом позиции прокурора суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 9,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Станислав Маслаков