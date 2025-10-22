Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парадные в доме на Тракторной улице приведут в порядок после жалоб в прокуратуру

Прокуратура потребовала привести в порядок парадные дома 9 по Тракторной улице после коллективной жалобы жильцов на ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района», сообщает пресс-служба надзорного ведомства 22 октября.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

В ходе выездной проверки специалисты зафиксировали многочисленные нарушения: оголенную проводку в стенах, мусор на лестничных площадках, облупившуюся штукатурку на стенах и подоконниках.

Дом 9 по Тракторной улице построен в стиле конструтивизма в 1926 году. В последний раз капитальный ремонт в здании, которому скоро исполнится 100 лет, проводили в 1997 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 48-летний петербуржец через суд получил от управляющей компании почти 2 млн рублей за затопленную квартиру на Южном шоссе.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все