Трамп заявил, что «не участвует» в обсуждениях по российским активам

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не участвует в обсуждении возможностей использования замороженных в Европе российских активов. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую»,— ответил господин Трамп на соответствующий вопрос. На другой вопрос прессы, о возможном введении новых санкций против России, он сказал: «Вы узнаете».

Евросоюз планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд под залог замороженных активов РФ. В середине октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена экспроприировать активы до конца года. По информации Reuters, США поддерживают использование замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины.