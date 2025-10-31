Искусственный подбор
Как на Кубани и Ставрополье внедряют цифровые HR-технологии
На Ставрополье и Кубани затраты организаций на внедрение цифровых технологий за пять лет выросли на 48 и 162% соответственно. Тренд на цифровизацию стимулирует трансформацию и сферы управления персоналом. Компании используют интегрированные решения, где HR, аналитика и обучение тесно взаимосвязаны. По словам экспертов, внедрение технологий позволяет менеджерам по персоналу сэкономить трудозатраты и повысить точность подбора специалиста, новым сотрудникам — сократить время на адаптацию в коллективе, а работодателю — снизить расходы.
Внедрение искусственного интеллекта позволяет сократить трудозатраты
HR-службы, расходы на обучение персонала и сроки адаптации новых сотрудников
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Совокупные инвестиции организаций Ставропольского края в цифровые технологии увеличились с 8,2 млрд руб. в 2020 году до 12,2 млрд руб. в 2024 году, то есть почти в полтора раза. Об этом Guide сообщили в Северо-Кавказстате.
Согласно статистическим данным, по объемам вложений лидируют отрасли связи и IT (3,4 млрд руб.), обрабатывающие производства и здравоохранение (по 1,15 млрд руб.), государственное управление (1,17 млрд руб.) и транспорт (954 млн руб.). На Ставрополье насчитывается более 3,6 тыс. предприятий, внедривших цифровые решения, включая электронный документооборот, облачные сервисы, аналитику больших данных и искусственный интеллект.
Затраты организаций Краснодарского края на внедрение цифровых технологий увеличились с 20 млрд руб. в 2020 году до 52,7 млрд руб. в 2024-м, то есть на 162,2%. Такие данные «G» предоставили в Краснодарстате. Наибольшие вложения пришлись на сферу культуры, спорта и досуга (10,5 млрд руб.), информации и связи (8,6 млрд руб.), торговли (7,9 млрд руб.), транспорта (5,5 млрд руб.) и финансово-страховой деятельности (4,2 млрд руб.). Международный HR-эксперт, основатель HR-Академии Элла Деткова отмечает, что бизнес перестал воспринимать цифровизацию как имиджевый элемент и рассматривает ее как инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности.
«В этом году в 40% вакансий на Кубани и в 39% в Ставрополье работодатели упомянули навыки автоматизации, что говорит о росте цифровой зрелости рынка труда. Компании начинают понимать ценность не просто цифровых систем, а интегрированных решений, где HR, аналитика и обучение связаны единым контуром»,— отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова. По ее словам, потребность в цифровых компетенциях растет во всех отраслях, включая сельское хозяйство, промышленность, строительство и энергетику. Средние зарплаты специалистов, работающих с искусственным интеллектом, варьируются от 60 тыс. руб. у промпт-инженеров более чем до 200 тыс. руб. у инженеров по машинному обучению.
Сэкономить время и снизить расходы
В условиях глобальной цифровизации трансформируется и сфера подбора и управления персоналом. По информации регионального минтруда, Краснодарский край пока не располагает собственными программами цифровизации служб занятости, но участвует в федеральных инициативах в рамках нацпроектов «Демография» и «Кадры». В их основе лежит развитие платформы «Работа в России», которая с 2022 года применяет элементы искусственного интеллекта при подборе вакансий и резюме. Система анализирует профили кандидатов, определяет их навыки и предлагает наиболее подходящие варианты, сокращая время поиска работы в 1,5–2 раза.
С 2022 года обучение цифровым навыкам в крае прошли 17,1 тыс. человек, включая безработных, проходящих переквалификацию. Обучение проводится в гибридном формате при участии федеральных операторов. Если в 2020 году подобные программы прошли лишь 13 человек, то к 2025 году — уже 44, что демонстрирует рост интереса к цифровым компетенциям.
В отельной сети Miracleon внедрение искусственного интеллекта (ИИ) началось в 2023 году. Сначала технологии использовались для создания обучающих материалов и анализа обратной связи, затем — в HR и маркетинговых процессах. Применение ИИ позволило сократить трудозатраты HR-службы на 15%, расходы на обучение персонала — на 15–20%, а уровень успешной адаптации новых сотрудников вырос на 12%, рассказали в сети отелей.
Затраты организаций Краснодарского края на внедрение и использование цифровых технологий
2020 год — 20,1 млрд руб.
2021 год — 35,4 млрд руб.
2022 год — 37,9 млрд руб.
2023 год — 41,2 млрд руб.
2024 год — 52,7 млрд руб.
Рост затрат в 2024 году к 2020-му — 262,2?%
По данным Краснодарстата
В курортном отеле Rosa Springs искусственный интеллект задействован практически на всех этапах HR-цикла — от подбора персонала до обучения и корпоративных коммуникаций. Руководитель по работе с персоналом отеля Яна Миллер отметила, что до 2023 года отели лишь экспериментировали с чат-ботами, но именно в 2023-м ИИ стал неотъемлемой частью кадровых процессов. «Именно тогда мы увидели массовое внедрение решений — от алгоритмов, подбирающих кандидатов под культуру отеля, до адаптивных обучающих платформ. 2023 год стал моментом, когда ИИ перестал быть модой и превратился в must-have инструмент HR-команды»,— рассказывает госпожа Миллер.
По ее словам, искусственный интеллект помогает быстро анализировать резюме, проводить первичный отбор и адаптировать новый персонал к работе в отеле. «Это не просто автоматизация — это повышение качества обслуживания через поддержку сотрудника. Ведь чем быстрее он найдет правильный ответ, тем увереннее будет смотреть гостю в глаза»,— подчеркивает госпожа Миллер. По ее наблюдениям, автоматизация позволяет освободить до 40% рабочего времени HR-специалистов, перераспределив нагрузку в пользу развития soft skills. «ИИ берет на себя рутину, но не заменяет людей. Он освобождает время для человечности — для честных разговоров с командой и поддержки новичков»,— добавила она.
Затраты организаций Ставропольского края на внедрение и использование цифровых технологий
Эксперт по HR-технологиям из Ставропольского края Ольга Шаталова отмечает, что автоматизация рутинных задач позволяет компаниям экономить до 20% рабочего времени и снижать расходы на подбор и адаптацию персонала примерно на 15%. По ее словам, внедрение ИИ помогает упростить первичный отбор кандидатов, оптимизировать процессы обучения и улучшить контроль за эффективностью персонала. «Сегодня HR-службы уже не могут позволить себе работать "вручную" — поток данных слишком велик. Искусственный интеллект берет на себя анализ анкет, обработку метрик и даже оценку вовлеченности, что дает специалистам возможность сосредоточиться на стратегических задачах — развитии корпоративной культуры, удержании сотрудников и создании мотивационной среды»,— пояснила эксперт.
Технологии и человечность сбалансировалиВ то же время госпожа Шаталова подчеркивает, что внедрение ИИ не является панацеей и требует готовности команд адаптироваться к новым форматам. «Ошибки алгоритмов, нехватка цифровых навыков и боязнь автоматизации могут свести к нулю эффект от нововведений. Для успешного внедрения важно не только приобрести технологии, но и научить сотрудников с ними взаимодействовать. Только в этом случае ИИ действительно повысит эффективность, а не усложнит процессы. Мы уже видим, что при грамотном внедрении средний срок адаптации снижается на 10–12%, текучесть кадров падает на 8–10%, а индекс вовлеченности растет до 10%. Это прямое доказательство того, что технологии могут усиливать человечность, если их применять осознанно»,— заключила Ольга Шаталова.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Элла Деткова отмечает, что искусственный интеллект сегодня используется на всех этапах управления персоналом — от подбора и оценки до обучения и удержания сотрудников. По ее словам, технологии не заменяют HR-функцию, а становятся ее интеллектуальным партнером. «Современный HR перестает быть административной службой и превращается в экосистему, где алгоритмы выполняют роль помощников, а не управленцев. Мы наблюдаем сокращение сроков закрытия вакансий на 30–35%, рост успешных адаптаций на 10–15% и повышение прозрачности процессов. Это делает управление кадрами более осознанным, основанным не на интуиции, а на данных. Однако HR изначально про Human Resources — людей, а не про алгоритмы»,— уточнила эксперт.
Она подчеркивает, что ИИ позволяет HR-отделам действовать на опережение — прогнозировать текучесть кадров, анализировать настроение в коллективах и формировать стратегии развития персонала. «Фактически мы получили инструмент предиктивной эмпатии — способность замечать, когда человеку нужна поддержка, еще до того, как он сам об этом скажет. Но автоматизация не должна вытеснять человечность: ИИ помогает анализировать, но не способен заменить лидерство и эмпатию. Самый эффективный HR — тот, где технологии работают на человека, а не наоборот»,— подытожила Элла Деткова.
Эксперты сходятся во мнении, что внедрение ИИ в HR стало устойчивым трендом рынка труда. Однако развитию этого направления по-прежнему мешает ряд факторов. По словам специалистов, среди ключевых барьеров — высокая стоимость внедрения, особенно для малых и средних предприятий, а также нехватка квалифицированных IT- и HR-специалистов, способных работать с алгоритмами искусственного интеллекта. Кроме того, многие руководители по-прежнему воспринимают ИИ как риск, опасаясь потери контроля над процессами из-за недоверия к технологиям и снижения роли человеческого фактора.
Еще одним ограничением остается низкий уровень цифровой грамотности кадровых служб, что препятствует полноценному использованию потенциала технологий. По словам Ольги Шаталовой, ИИ по-прежнему требует «человеческого участия» для интерпретации данных и принятия решений, а без подготовки персонала любые решения теряют эффективность. При этом госпожа Шаталова уверена, что по мере роста компетенций и появления доступных решений региональные компании смогут активнее внедрять цифровые инструменты, сохраняя баланс между технологичностью и человечностью. Элла Деткова констатирует, что громких историй комплексной автоматизации всего HR-цикла пока нет.