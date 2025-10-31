Искусственный подбор

На Ставрополье и Кубани затраты организаций на внедрение цифровых технологий за пять лет выросли на 48 и 162% соответственно. Тренд на цифровизацию стимулирует трансформацию и сферы управления персоналом. Компании используют интегрированные решения, где HR, аналитика и обучение тесно взаимосвязаны. По словам экспертов, внедрение технологий позволяет менеджерам по персоналу сэкономить трудозатраты и повысить точность подбора специалиста, новым сотрудникам — сократить время на адаптацию в коллективе, а работодателю — снизить расходы.

Совокупные инвестиции организаций Ставропольского края в цифровые технологии увеличились с 8,2 млрд руб. в 2020 году до 12,2 млрд руб. в 2024 году, то есть почти в полтора раза. Об этом Guide сообщили в Северо-Кавказстате.

Согласно статистическим данным, по объемам вложений лидируют отрасли связи и IT (3,4 млрд руб.), обрабатывающие производства и здравоохранение (по 1,15 млрд руб.), государственное управление (1,17 млрд руб.) и транспорт (954 млн руб.). На Ставрополье насчитывается более 3,6 тыс. предприятий, внедривших цифровые решения, включая электронный документооборот, облачные сервисы, аналитику больших данных и искусственный интеллект.

Затраты организаций Краснодарского края на внедрение цифровых технологий увеличились с 20 млрд руб. в 2020 году до 52,7 млрд руб. в 2024-м, то есть на 162,2%. Такие данные «G» предоставили в Краснодарстате. Наибольшие вложения пришлись на сферу культуры, спорта и досуга (10,5 млрд руб.), информации и связи (8,6 млрд руб.), торговли (7,9 млрд руб.), транспорта (5,5 млрд руб.) и финансово-страховой деятельности (4,2 млрд руб.). Международный HR-эксперт, основатель HR-Академии Элла Деткова отмечает, что бизнес перестал воспринимать цифровизацию как имиджевый элемент и рассматривает ее как инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности.

«В этом году в 40% вакансий на Кубани и в 39% в Ставрополье работодатели упомянули навыки автоматизации, что говорит о росте цифровой зрелости рынка труда. Компании начинают понимать ценность не просто цифровых систем, а интегрированных решений, где HR, аналитика и обучение связаны единым контуром»,— отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова. По ее словам, потребность в цифровых компетенциях растет во всех отраслях, включая сельское хозяйство, промышленность, строительство и энергетику. Средние зарплаты специалистов, работающих с искусственным интеллектом, варьируются от 60 тыс. руб. у промпт-инженеров более чем до 200 тыс. руб. у инженеров по машинному обучению.

В условиях глобальной цифровизации трансформируется и сфера подбора и управления персоналом. По информации регионального минтруда, Краснодарский край пока не располагает собственными программами цифровизации служб занятости, но участвует в федеральных инициативах в рамках нацпроектов «Демография» и «Кадры». В их основе лежит развитие платформы «Работа в России», которая с 2022 года применяет элементы искусственного интеллекта при подборе вакансий и резюме. Система анализирует профили кандидатов, определяет их навыки и предлагает наиболее подходящие варианты, сокращая время поиска работы в 1,5–2 раза.

С 2022 года обучение цифровым навыкам в крае прошли 17,1 тыс. человек, включая безработных, проходящих переквалификацию. Обучение проводится в гибридном формате при участии федеральных операторов. Если в 2020 году подобные программы прошли лишь 13 человек, то к 2025 году — уже 44, что демонстрирует рост интереса к цифровым компетенциям.

В отельной сети Miracleon внедрение искусственного интеллекта (ИИ) началось в 2023 году. Сначала технологии использовались для создания обучающих материалов и анализа обратной связи, затем — в HR и маркетинговых процессах. Применение ИИ позволило сократить трудозатраты HR-службы на 15%, расходы на обучение персонала — на 15–20%, а уровень успешной адаптации новых сотрудников вырос на 12%, рассказали в сети отелей.

Затраты организаций Краснодарского края на внедрение и использование цифровых технологий 2020 год — 20,1 млрд руб. 2021 год — 35,4 млрд руб. 2022 год — 37,9 млрд руб. 2023 год — 41,2 млрд руб. 2024 год — 52,7 млрд руб. Рост затрат в 2024 году к 2020-му — 262,2?% По данным Краснодарстата

В курортном отеле Rosa Springs искусственный интеллект задействован практически на всех этапах HR-цикла — от подбора персонала до обучения и корпоративных коммуникаций. Руководитель по работе с персоналом отеля Яна Миллер отметила, что до 2023 года отели лишь экспериментировали с чат-ботами, но именно в 2023-м ИИ стал неотъемлемой частью кадровых процессов. «Именно тогда мы увидели массовое внедрение решений — от алгоритмов, подбирающих кандидатов под культуру отеля, до адаптивных обучающих платформ. 2023 год стал моментом, когда ИИ перестал быть модой и превратился в must-have инструмент HR-команды»,— рассказывает госпожа Миллер.

По ее словам, искусственный интеллект помогает быстро анализировать резюме, проводить первичный отбор и адаптировать новый персонал к работе в отеле. «Это не просто автоматизация — это повышение качества обслуживания через поддержку сотрудника. Ведь чем быстрее он найдет правильный ответ, тем увереннее будет смотреть гостю в глаза»,— подчеркивает госпожа Миллер. По ее наблюдениям, автоматизация позволяет освободить до 40% рабочего времени HR-специалистов, перераспределив нагрузку в пользу развития soft skills. «ИИ берет на себя рутину, но не заменяет людей. Он освобождает время для человечности — для честных разговоров с командой и поддержки новичков»,— добавила она.

Затраты организаций Ставропольского края на внедрение и использование цифровых технологий 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2024 год к 2020-му, % Всего по краю 8,2 млрд руб. 9,3 млрд руб. 9,2 млрд руб. 9,1 млрд руб. 12,2 млрд руб. 148 из них Обрабатывающие производства 665,2 млн руб. 467,8 млн руб. 806,4 млн руб. 849,6 млн руб. 1,2 млрд руб. 173,7 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 421,9 млн руб. 558,6 млн руб. 740,5 млн руб. 597,1 млн руб. 791,9 млн руб. 187,6 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 327,9 млн руб. 645 млн руб. 503,9 млн руб. 531 млн руб. 733,4 млн руб. 223,6 Транспортировка и хранение 1,2 млрд руб. 810,3 млн руб. 733 млн руб. 856,3 млн руб. 954,2 млн руб. 81,3 Деятельность в области информатизации и связи 1,6 млрд руб. 2,1 млрд руб. 2 млрд руб. 1,7 млрд руб. 3,4 млрд руб. 205,8 Деятельность профессиональная, научная и техническая 554,3 млн руб. 647,6 млн руб. 816,2 млн руб. 289,7 млн руб. 436,6 млн руб. 78,8 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 789 млн руб. 882,9 млн руб. 911,8 млн руб. 990 млн руб. 1,2 млрд руб. 149,2 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1,3 млрд руб. 1,4 млрд руб. 827 млн руб. 971,8 млн руб. 1,2 млрд руб. 88 По данным Северо-Кавказстата

Эксперт по HR-технологиям из Ставропольского края Ольга Шаталова отмечает, что автоматизация рутинных задач позволяет компаниям экономить до 20% рабочего времени и снижать расходы на подбор и адаптацию персонала примерно на 15%. По ее словам, внедрение ИИ помогает упростить первичный отбор кандидатов, оптимизировать процессы обучения и улучшить контроль за эффективностью персонала. «Сегодня HR-службы уже не могут позволить себе работать "вручную" — поток данных слишком велик. Искусственный интеллект берет на себя анализ анкет, обработку метрик и даже оценку вовлеченности, что дает специалистам возможность сосредоточиться на стратегических задачах — развитии корпоративной культуры, удержании сотрудников и создании мотивационной среды»,— пояснила эксперт.

В то же время госпожа Шаталова подчеркивает, что внедрение ИИ не является панацеей и требует готовности команд адаптироваться к новым форматам. «Ошибки алгоритмов, нехватка цифровых навыков и боязнь автоматизации могут свести к нулю эффект от нововведений. Для успешного внедрения важно не только приобрести технологии, но и научить сотрудников с ними взаимодействовать. Только в этом случае ИИ действительно повысит эффективность, а не усложнит процессы. Мы уже видим, что при грамотном внедрении средний срок адаптации снижается на 10–12%, текучесть кадров падает на 8–10%, а индекс вовлеченности растет до 10%. Это прямое доказательство того, что технологии могут усиливать человечность, если их применять осознанно»,— заключила Ольга Шаталова.

Элла Деткова отмечает, что искусственный интеллект сегодня используется на всех этапах управления персоналом — от подбора и оценки до обучения и удержания сотрудников. По ее словам, технологии не заменяют HR-функцию, а становятся ее интеллектуальным партнером. «Современный HR перестает быть административной службой и превращается в экосистему, где алгоритмы выполняют роль помощников, а не управленцев. Мы наблюдаем сокращение сроков закрытия вакансий на 30–35%, рост успешных адаптаций на 10–15% и повышение прозрачности процессов. Это делает управление кадрами более осознанным, основанным не на интуиции, а на данных. Однако HR изначально про Human Resources — людей, а не про алгоритмы»,— уточнила эксперт.

Она подчеркивает, что ИИ позволяет HR-отделам действовать на опережение — прогнозировать текучесть кадров, анализировать настроение в коллективах и формировать стратегии развития персонала. «Фактически мы получили инструмент предиктивной эмпатии — способность замечать, когда человеку нужна поддержка, еще до того, как он сам об этом скажет. Но автоматизация не должна вытеснять человечность: ИИ помогает анализировать, но не способен заменить лидерство и эмпатию. Самый эффективный HR — тот, где технологии работают на человека, а не наоборот»,— подытожила Элла Деткова.

Эксперты сходятся во мнении, что внедрение ИИ в HR стало устойчивым трендом рынка труда. Однако развитию этого направления по-прежнему мешает ряд факторов. По словам специалистов, среди ключевых барьеров — высокая стоимость внедрения, особенно для малых и средних предприятий, а также нехватка квалифицированных IT- и HR-специалистов, способных работать с алгоритмами искусственного интеллекта. Кроме того, многие руководители по-прежнему воспринимают ИИ как риск, опасаясь потери контроля над процессами из-за недоверия к технологиям и снижения роли человеческого фактора.

Еще одним ограничением остается низкий уровень цифровой грамотности кадровых служб, что препятствует полноценному использованию потенциала технологий. По словам Ольги Шаталовой, ИИ по-прежнему требует «человеческого участия» для интерпретации данных и принятия решений, а без подготовки персонала любые решения теряют эффективность. При этом госпожа Шаталова уверена, что по мере роста компетенций и появления доступных решений региональные компании смогут активнее внедрять цифровые инструменты, сохраняя баланс между технологичностью и человечностью. Элла Деткова констатирует, что громких историй комплексной автоматизации всего HR-цикла пока нет.

