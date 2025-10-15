В ноябре сдвинется срок детских и пенсионных выплат

В ноябре 2025 года график выплат детских и пенсионных пособий в России сдвинется из-за праздничных дней, пишет газета «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд и Социальный фонд России. Перенос рабочих и выходных дней связан с празднованием Дня народного единства: рабочий день будет 1 ноября, а выходной — 3 ноября. Поэтому некоторые соцвыплаты будут перечислены досрочно.

Единое пособие и выплаты на детей до трех лет, уточняет издание, будут перечислены 1 ноября вместо обычной даты — 3 ноября. Пенсии, которые обычно выплачивают с 3-го по 25-е число, также поступят раньше — 1 ноября. Родителям перечислят досрочно единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, пособия на первого ребенка до трех лет, пособия на детей военнослужащих до трех лет и единовременное пособие беременным. Ежемесячное пособие из материнского капитала начислят 5 ноября, а работающие родители с детьми до полутора лет получат выплаты 7 ноября, которые тоже будут переведены раньше обычного срока.

Кроме того, в ноябре пройдет перерасчет пенсий. Гражданам, достигшим 80 лет в октябре, установят повышенную фиксированную выплату — с 8 907 руб. до 17 815 руб. Автоматический перерасчет затронет также получателей северных пенсий и тех, кто работает в особых условиях труда. Таким образом, ежемесячное увеличение выплат может составлять более 10 тыс. руб.