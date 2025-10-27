В Курской области рядом с подстанцией произошел пожар после атаки БПЛА

После ночного налета дронов на город Рыльск в Курской области произошел пожар рядом с электроподстанцией. Губернатор Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что загорелись расположенные на частном участке хозпостройки.

Пожарные потушили возгорание, пострадавших нет. В последний раз ВСУ атаковали подстанцию 24 октября. Без света остались восточный микрорайон Рыльска и населенный пункт Октябрьское.

Сегодня за ночь силы ПВО сбили 193 БПЛА над регионами России, 10 из них — над Курской областью. На подлете к Москве сбили 30 БПЛА, приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Жуковский.