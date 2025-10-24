ВСУ ударили по подстанции в Рыльске Курской области

Рыльск в Курской области подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор Александр Хинштейн. Четыре удара пришлись по территории подстанции в городе. Без света остались восточный микрорайон Рыльска и населенный пункт Октябрьское. Сейчас электроснабжение уже восстановлено.

«Все потребители запитаны. Сейчас идет процесс подключения отопления»,— уточнил господин Хинштейн в Telegram-канале. Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативную и слаженную работу.