Силы ПВО за ночь сбили 193 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 47 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 42 БПЛА сбили над Калужской областью, 40 — над Московской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской, семь — над Орловской областью, по четыре — над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской областями, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

В Брянской области БПЛА атаковали микроавтобус, в результате погиб один человек, пятеро пострадали. На подлете к Москве сбили 30 БПЛА, информации о пострадавших нет, приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Жуковский. В Воронежской, Ростовской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.