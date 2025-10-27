Компании в России получили штрафов на 1,6 млрд руб. за незаконный труд мигрантов

За первое полугодие суды в России наложили штрафы на 1,6 млрд руб. за незаконное привлечение иностранцев к труду, нарушение правил их занятости и несоблюдение ограничений по отдельным видам деятельности. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.

По итогам шести месяцев наказанию подверглись 9546 субъектов. В их числе — 5638 юрлиц, 373 должностных лица, 2925 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, 610 других физлиц. В 2024 году за первые полгода наказанию подверглись 7118 лиц. За год показатель вырос в 1,3 раза, а конкретно по юрлицам — в 1,5 раза.

Штрафы за нарушение ст. 18.15–18.17 КоАП для граждан составляют от 2000 до 5000 руб., для юрлиц — до 1 млн руб. Также деятельность компании может быть приостановлена на срок от 14 до 90 суток.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ, который определяет концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Согласно документу, власти стремятся противодействовать созданию этнических анклавов, а также планируют внедрить биометрию для контроля над трудовыми мигрантами.

