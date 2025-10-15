Трамп показал, кто ему Милей

Глава Белого дома Дональд Трамп снова откровенно вмешался в предвыборную кампанию другой страны. Принимая 14 октября в Вашингтоне президента Аргентины Хавьера Милея — своего давнего и, пожалуй, главного почитателя в Латинской Америке, президент США предупредил, что в случае проигрыша его партии на грядущих промежуточных выборах в аргентинский Конгресс американская финансовая помощь Буэнос-Айресу будет урезана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Хавьер Милей никогда не только не скрывал своей большой любви к Дональду Трампу, но и всячески ее декларировал при любой удобной возможности. Неудивительно, что и Трамп, явно падкий на лесть, платил аргентинскому лидеру взаимностью. Обмен любезностями состоялся и на встрече президента США с его аргентинским коллегой во вторник, 14 октября, в Белом доме. При этом комплименты Трампа оказались с явной примесью шантажа.

«Я с этим человеком, потому что его философия верна. Он может победить, а может и нет — я думаю, он победит. И если он победит, мы останемся с ним, а если проиграет, мы уйдем»,— заявил Дональд Трамп, прямо давая понять, что рассчитывает на победу партии Хавьера Милея на скорых промежуточных выборах в аргентинский Конгресс. В противном же случае «мы не будем щедры к Аргентине», не то пообещал, не то пригрозил президент.

После встречи Дональд Трамп в посте в Truth Social добавил: «Я надеюсь, что народ Аргентины оценит его (Милея.— “Ъ”) работу и поддержит его на предстоящих промежуточных выборах, чтобы мы могли и дальше помогать ему раскрывать невероятный потенциал Аргентины. Хавьер Милей пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой».

Голосование в Аргентине пройдет уже 26 октября. На нем президентская либертарианская партия La Libertad Avanza («Свобода наступает») рассчитывает увеличить свою долю мест в Конгрессе — без этого она не сможет провести обещанные жесткие реформы по сокращению расходов, что, по сути, заблокирует нормальную работу правительства в течение следующих двух лет, которые Хавьер Милей будет возглавлять страну. По прогнозам социологов, однопартийцы президента получат от 30% до 40% голосов.

Однако тревожные звоночки для аргентинского лидера и его сторонников уже были. На фоне замедления экономического роста и роста заработной платы вкупе с рядом громких коррупционных скандалов с участием главных советников Милея рейтинги как самого президента, так и его однопартийцев поползли вниз. Как итог — на сентябрьских местных выборах в провинции Буэнос-Айрес, где проживает почти 40% аргентинцев, либертарианцы потерпели сокрушительное поражение от перонистов.

Такой политический урон партии власти рикошетом ударил по рынкам. За две последующие после выборов недели курс песо упал на 10%, вынудив правительство спешно потратить на поддержание курса и без того скудные валютные резервы. Но это лишь усугубило панику — в Аргентине стали опасаться скорой девальвации песо.

Но на выручку аргентинским властям пришли Штаты.

В конце прошлой недели американский Минфин утвердил валютный своп на сумму $20 млрд с Аргентиной, чтобы предоставить испытывающему нехватку средств центральному банку страны доступ к долларам. Эта мера поддержки позволила преодолеть рыночный кризис, который грозил нанести политический ущерб Милею.

«Эта помощь основана на решительной политике, и возврат к провальной перонистской политике заставит США переосмыслить свою позицию»,— отметил министр финансов США Скотт Бессент во вторник, когда Хавьер Милей был в Белом доме. Таким образом, не только Дональд Трамп, но и еще один высокопоставленный чиновник его администрации прямо увязал дальнейшую помощь Буэнос-Айресу с сохранением власти за либертарианцами.

По понятным причинам левым политикам такая поддержка их противников со стороны Трампа пришлась не по душе. Аргентинский электорат не должен «мириться с тем, что президент США указывает нам, за кого голосовать», отметил в посте в соцсети Х ведущий кандидат от перонистов на пост представителя провинции Буэнос-Айрес в нижней палате парламента Хорхе Тайана, обвинил президента США в «вымогательстве у аргентинского народа».

Дональд Трамп уже не раз мотивировал свои большие симпатии к аргентинскому лидеру чисто идеологическими соображениями.

«Он — MAGA до мозга костей, его девиз — "Сделаем Аргентину снова великой"»,— вновь напомнил Трамп на этой неделе, говоря о Милее. А на вопрос журналистов, в чем все-таки выгода для Соединенных Штатов от поддержки Аргентины, ответил так: «Мы помогаем великой философии овладеть великой страной. Мы хотим, чтобы она процветала».

Напомним, что в ходе предвыборной кампании два года назад Хавьер Милей обещал осуществить целый ряд радикальных мер, необходимых, с его точки зрения, для оздоровления аргентинской экономики и борьбы с бюрократией, снискав за это прозвище «экономиста с бензопилой». В частности, он грозил ликвидировать центробанк, ввести доллар вместо национальной валюты песо и аннулировать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС. В БРИКС страна действительно не вошла, а вот переход страны на доллар США так и не произошел, да и центробанк продолжил функционировать.

Наталия Портякова