Партия Хавьера Милея победила на промежуточных выборах в Конгресс Аргентины

Президентская партия La Libertad Avanza («Свобода наступает») после обработки 95% бюллетеней набирает 40,84% голосов на промежуточных выборах в Конгресс Аргентины. Ее основной соперник, перонистская партия Fuerza Patria набрала 31,67%, сообщает The Guardian.

Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Cristina Sille / Reuters

Уточняется, что президент Аргентины Хавьер Милей по итогам выборов хоть и не получит большинство в Конгрессе, но результат оказался выше предварительных оценок.

На выборах разыгрывались 127 из 257 мест в нижней палате парламента и треть мест в сенате (24 из 72). Партия Милея получила 64 места в нижней палате и 12 мест в сенате. Это позволяет партии La Libertad Avanza обеспечить себе не менее трети нижней палаты для сохранения права президентского вето.

