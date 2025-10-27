Здание бывшей ТЭЦ комбината «Самсон» на Московском шоссе сменило собственника
Новым собственником здания бывшей ТЭЦ комбината «Самсон» на Московском шоссе в Петербурге стало АО «Управляющая компания "Стиф"», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус».
Комплекс зданий бывшего мясокомбината им. С. М. Кирова — АО «Мясокомбинат "Самсон"» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Здание площадью 6,8 тыс. кв. м имеет статус выявленного памятника архитектуры регионального значения. Ранее владевшее объектом ООО «Интергрупп» было ликвидировано. Основанием для смены собственника стал не договор купли-продажи, а «соглашение о предоставлении отступного». Это может означать то, что сделка осуществлена в счет погашения долга или в результате иных договоренностей между организациями, отмечает издание.
УК «Стиф» имеет регистрацию в Москве, основной вид ее деятельности — производство строительных изделий из цемента. Компания владеет производством фибролитовых плит во Владимирской области и фиброцементных — в Костромской. При этом фирма также специализируется на инвестициях в разнопрофильные объекты для «оказания помощи антикризисного характера предприятиям, находящимся в трудной экономической ситуации».
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в марте этого года два разрешения на строительство, выданные на застройку 1,8 га на территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге, переоформило на себя ООО «Специализированный застройщик “Консоль”» из Архангельска. Действие документов продлили до мая 2028 года.