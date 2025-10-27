Здание бывшей ТЭЦ комбината «Самсон» на Московском шоссе сменило собственника

Новым собственником здания бывшей ТЭЦ комбината «Самсон» на Московском шоссе в Петербурге стало АО «Управляющая компания "Стиф"», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс зданий бывшего мясокомбината им. С. М. Кирова — АО «Мясокомбинат "Самсон"» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Комплекс зданий бывшего мясокомбината им. С. М. Кирова — АО «Мясокомбинат "Самсон"» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Здание площадью 6,8 тыс. кв. м имеет статус выявленного памятника архитектуры регионального значения. Ранее владевшее объектом ООО «Интергрупп» было ликвидировано. Основанием для смены собственника стал не договор купли-продажи, а «соглашение о предоставлении отступного». Это может означать то, что сделка осуществлена в счет погашения долга или в результате иных договоренностей между организациями, отмечает издание.

УК «Стиф» имеет регистрацию в Москве, основной вид ее деятельности — производство строительных изделий из цемента. Компания владеет производством фибролитовых плит во Владимирской области и фиброцементных — в Костромской. При этом фирма также специализируется на инвестициях в разнопрофильные объекты для «оказания помощи антикризисного характера предприятиям, находящимся в трудной экономической ситуации».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в марте этого года два разрешения на строительство, выданные на застройку 1,8 га на территории бывшего мясокомбината «Самсон» в Петербурге, переоформило на себя ООО «Специализированный застройщик “Консоль”» из Архангельска. Действие документов продлили до мая 2028 года.

Андрей Цедрик