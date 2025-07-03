Институт археологии и этнографии СО РАН создал онлайн-тур по петроглифам Хакасии

Институт археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН создал виртуальный тур по Боярским писаницам — наскальным изображениям в Хакасии, чей возраст составляет около 2 тыс. лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Самые известные изображения Боярских писаниц — это «деревни» раннего железного века (3-го века до нашей эры — 2-го века нашей эры). «На больших плоскостях-фризах изображены жилища — войлочные юрты, бревенчатые срубы и даже глинобитный дом, не типичный для данной местности. У жилищ видны жители (некоторые из них верхом), скот (козлы, бараны и быки), домашняя утварь — котлы, бочонки»,— рассказали в ИАЭТ.

Боярские писаницы в Республике Хакасия — комплекс из шести местонахождений петроглифов. Большая и Малая Боярские писаницы были открыты в 1904 году исследователем Александром Адриановым. В 1930-е годы археолог Михаил Грязнов сделал первую прорисовку изображений. В начале 1950-х археолог Сергей Киселев опубликовал подробное описание петроглифов. Масштабное изучение писаниц началось в 1960-е годы.

Михаил Кичанов