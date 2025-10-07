Институт археологии и этнографии СО РАН создал 3D-тур по Томской писанице

Институт археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН совместно с музеем-заповедником «Томская писаница» создал 3D-тур по Томской писанице — галерее наскальных изображений над рекой Томью, недалеко от Кемерова. Большая часть из них была создана в эпоху бронзы. Работа над 3D-моделями поверхностей с изображениями заняла почти семь лет. Она была осуществлена при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Следующая фотография 1 / 5 Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН

Как рассказали в ИАЭТ, Томская писаница — самый известный памятник наскального искусства в Кузбассе. Основной сюжет петроглифов — фигуры лосей. «Крупные реалистично изображенные животные как будто бегут по склонам скал. Исследователи относят эти изображения к так называемому "ангарскому" стилю бронзового века (около 4 тыс. лет назад). Изображены также медведи, птицы — утка, цапля, сова»,— отметили в институте.

Томская писаница содержит и изображения людей. Многие из них несут «звериные» черты — например, у них может быть по три пальца или птичий клюв.

Томская писаница была открыта научной экспедицией Даниэля Мессершмидта в 1721 году. В 1960-е годы экспедицией под руководством академика Алексея Окладникова объект был обстоятельно изучен. В 1988 году для сохранения древних изображений был создан музей-заповедник. К настоящему времени часть изображений оказалась частично или полностью разрушена.

Как писал «Ъ-Сибирь», ИАЭТ создал виртуальный тур по Боярским писаницам — наскальным изображениям в Республике Хакасия, чей возраст составляет около 2 тыс. лет.

Михаил Кичанов