Циклон сохранит дождливую погоду в Петербурге 27 октября

В понедельник, 27 октября, Санкт-Петербург продолжит находиться под влиянием циклона, центр которого в середине дня окажется над южными районами Скандинавии. Из-за этого погода в городе продолжит быть облачной и дождливой, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Столбики термоментров в Северной столице покажут +8…+10 градусов, в Ленинградской области — +5…+10 градусов. Атмосферное давление останется на уровне 744 мм рт. ст., что на 15-17 единиц, ниже нормы.

Во вторник, 28 октября, пройдет небольшие дожди, ночью — +5…+7 градусов, днем — +7…+9 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 27 октября.

Артемий Чулков