В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 27 октября

В понедельник, 27 октября, в Санкт-Петербурге ухудшатся погодные условия, предупреждают в региональном ГУ МЧС. В городе ожидаются порывы ветра скоростью до 17 м/с, сообщает ведомство со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 27 октября в Северной столице пройдут дожди. Температура воздуха составит +6…+8 градусов ночью и +8…+10 градусов днем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолет Петербург — Магнитогорск сел в Оренбурге из-за плохой погоды.

Артемий Чулков