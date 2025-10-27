На развитие туризма на Северном Кавказе направят 12 миллиардов рублей

Чечня, Ингушетия и Дагестан показали максимальный прирост туристов среди всех регионов России за период с 2014 по 2024 год. Такие данные опубликовал региональный Росстат.

По информации ведомства, лидером стала Чеченская Республика — число приезжих выросло в семь раз. Ингушетия зафиксировала пятикратное увеличение турпотока. Дагестан, пользующийся особой популярностью у путешественников, показал четырехкратный рост.

«Власти уделяют особое внимание развитию отрасли в регионе. В ближайшие три года на создание всесезонных баз отдыха, горнолыжных курортов, прокладку трасс, строительство канатных дорог и закупку техники направят 12 млрд руб.»,— сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

По словам господина Мишустина, склоны главного Кавказского хребта в прошлом году посетили более миллиона человек. «Создавая комфортные условия для разнообразного отдыха, Северный Кавказ привлечет еще больше отдыхающих не только среди россиян, но и зарубежных туристов», — подчеркнул глава правительства.

Валентина Любашенко