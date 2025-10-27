Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Группа ЛСР» продает 17,9 га под застройку на месте бывшего аэродрома Ржевка

Девелопер «Группа ЛСР» выставил на продажу участок проекта «ЛСР. Ржевский парк» площадью 17,9 га в поселке Ковалево Всеволожского района Ленобласти. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка.

Проект строительства жилого комплекса комфорт-класса «ЛСР. Ржевский парк».

Фото: «Группа ЛСР»

Потенциальная сделка оценивается в 5,95 млрд рублей. Источники допускают также частичную продажу — от 4 га и 1,1 млрд рублей. Продажа, считают опрошенные изданием специалисты рынка, соответствует стратегии по оптимизации земельного банка и перераспределению ресурсов, которую застройщик реализует последние годы.

Эксперты отметили, что участок может заинтересовать в первую очередь федеральных девелоперов. Главным преимуществом территории они назвали низкую цену, а недостатками — плохую транспортную доступность, а также нехватку социальной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Fizika Development Александра Кравцова и Сергея Селегеня приобрела 4,7 га на Матисовом острове у «Группы ЛСР» под жилой проект бизнес-класса.

Артемий Чулков

