Московские аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к работе после временный ограничений на полеты, сообщили в Росавиации. По информации ведомства, во время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, летевшие в Домодедово и один самолет, летевший в Жуковский.

К этому часу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 30 беспилотников над Московским регионом. Экстренные службы работают на местах, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.