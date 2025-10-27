В Брянской области при атаке БПЛА на автобус погиб один человек

В брянском поселке Погар БПЛА атаковали движущийся микроавтобус с мирными жителями. В результате погиб водитель микроавтобуса, пять пассажиров получили ранения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

ЧП случилось в Погарском районе. Пострадавшие были доставлены в больницу, подробности об их состоянии губернатор не привел. «Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе введены режим КТО и режим ЧС.