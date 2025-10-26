Президент США Дональд Трамп собирается известить членов Конгресса о возможных будущих военных операциях против Венесуэлы и Колумбии. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Трамп вчера сказал мне, что, когда вернется из Азии, он планирует проинформировать членов Конгресса о возможных будущих военных операциях против Венесуэлы и Колумбии. Так что Конгресс выслушает брифинг о потенциальном расширении операций — с моря на сушу»,— сообщил он в интервью CBS News. Он не уточнил, будут ли эти операции включать ввод сухопутных войск или же они ограничатся авиаударами по территориям этих стран.

«Нашим мужчинам и женщинам в форме я хочу сказать: вы никого не убиваете,— добавил сенатор.— Вы делаете Америку безопаснее, уничтожая нарко-террористов. Вы выполняете законные приказы... Это не убийство. Это защита Америки от отравления наркотиками, поступающими из Венесуэлы и Колумбии»,— заявил он.

Белый дом обвиняет власти Венесуэлы, а также Колумбии, в поддержке наркоторговли. Дональд Трамп недавно публично заявлял, что США вскоре могут атаковать наземные цели на территории Венесуэлы. Накануне Пентагон отправил авианосную ударную группу в Карибское море. Президент Венесуэлы Николас Мадуро просит Дональда Трампа не допустить кровопролития.

