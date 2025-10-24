Пентагон отправил авианосную ударную группу в Карибское море

Вооруженные силы США отправили авианосец в сопровождении ударной группы в зону ответственности Южного командования американской армии — то есть, как уточняет The Wall Street Journal, в Карибское море. По заявлению помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла, корабли будут задействованы в борьбе с контрабандой наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carolyn Kaster / AP Фото: Carolyn Kaster / AP

«Расширенное присутствие американских сил в зоне ответственности... усилит возможности США по выявлению, мониторингу и пресечению деятельности незаконных субъектов, угрожающих безопасности и процветанию США, а также нашей безопасности в Западном полушарии»,— написал господин Парнелл в соцсети X.

Вскоре американские военные могут атаковать наземные цели уже на территории Венесуэлы. Это следует из вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа. Он сказал, что военнослужащие будут «просто убивать людей, которые ввозят наркотики в страну». До этого Пентагон создал оперативную группу по борьбе с наркотиками в Западном полушарии. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает Дональда Трампа не допустить кровопролития и продолжает готовить страну к обороне.

