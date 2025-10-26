Вторая победа за неделю: «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:1

ФК «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. Матч прошел 26 октября на «Газпром Арене» в Петербурге в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

На 26-й минуте Андрей Мостовой потерял мяч и через несколько передач полузащитник «Динамо» Бителло забил гол. На 42-й минуте напортачивший ранее Мостовой исправился и элегантно пяткой сравнял счет.

На 71-й минуте сине-бело-голубые вырвались вперед за счет великолепных действий Густаво Мантуана. Далее, на 82-й минуте игры, Лусиано Гонду отпасовал на Педро, после чего столкнулся с вратарем гостей Курбаном Расуловым, а бразилец отправил в пустые ворота «Динамо» еще один мяч. Судья отменил гол из-за офсайда, а голкипер московской команды получил красную карточку, которую после просмотра ВАР заменили на желтую.

После сыгранного матча «Зенит» набрал 26 очков, поднявшись на третью строчку в турнирной таблице и сократив до одного балла отставание от лидирующих ЦСКА и московского «Локомотива». В следующий раз «Зенит» будет играть 1 ноября против «Локомотива». Матч снова пройдет дома у петербургской команды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 22 октября «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 6:0.