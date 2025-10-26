В Белом доме допустили, что откажутся от 100-процентных пошлин на товары из КНР

Министр финансов США Скотт Бессент, который был членом делегации на переговорах с Китаем, заявил, что Вашингтон и Пекин подготовили «каркас» возможного торгового соглашения двух стран. Этот договор поможет предотвратить введение дополнительных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 1 ноября.

«Президент Трамп дал мне сильный рычаг для переговоров угрозой 100-процентных тарифов, и я считаю, что мы достигли существенного рамочного соглашения, которое позволит избежать этого и продолжить обсуждение других вопросов»,— заявил господин Бессент в интервью NBC.

Представитель КНР на переговорах с США Ли Чэнган подтвердил, что по итогам сегодняшних дискуссий стороны достигли предварительного соглашения по нескольким вопросам, которое включает продление торгового перемирия, борьбу с фентанилом, на чем настаивает американская сторона, а также экспортные ограничения.

После переговоров президент США Дональд Трамп выразил оптимизм насчет будущей сделки. Он считает, что, вероятно, она будет заключена, а также в очередной раз подтвердил, что скоро у него состоятся личные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дональд Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары в начале октября. Также он пригрозил ввести экспортный контроль для любого «критически важного программного обеспечения» из США. Господин Трамп назвал это ответом на распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое американский президент считает «моральным позором».

