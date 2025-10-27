Капвложения на грани снижения

Текущие данные о динамике капвложений в РФ позволяют заключить, что бурный рост показателя, наблюдавшийся в 2024 году, прекратился. Аналитики часто называют причиной последнего продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики Банка России, хотя сам регулятор и компании не ставят ее на первое место среди причин охлаждения инвестиционной активности.

Подробное исследование динамики текущих капитальных вложений, опубликованное Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в октябрьском макрообзоре, обнаруживает «скорее их стагнацию» в первой половине 2025 года. С учетом сезонности и календарности во втором к первому кварталу капвложения снизились на 1,4% после роста на 2,5% кварталом ранее, подсчитали аналитики центра на данных Росстата. К среднеквартальному значению 2018 года рост показателя во втором квартале 2025 года развернулся от роста к снижению впервые с середины 2022 года.

Предложение инвестиционных товаров, индекс которого рассчитывают в центре для опережающего мониторинга инвестактивности, также довольно быстро сжимается (см. график). От высоких значений середины 2024 года до уровня дна 2022 года пройдено уже две трети пути (в ковидный 2020 год инвестактивность проседала примерно до тех же значений, что и в 2022 году). Импорт (в текущих ценах, сезонность устранена) в последние месяцы также довольно интенсивно снижается. «Дефлированный объем импорта (при всех известных проблемах с дефляторами) падает еще сильнее. Скорее всего, за этим стоит кризис спроса на инвестиционные товары»,— считают в ЦМАКП. В строительстве же, по состоянию на август, закрепилась тенденция медленного поступательного снижения вложений. «За умеренным спадом в отрасли, по всей видимости, стоит концентрация ресурсов на завершаемых проектах в ущерб запуску новых»,— считают аналитики центра.

В ЦМАКП заключают, что при сохранении текущей тенденции через несколько месяцев антирекорд в инвестактивности последних лет, установленный в 2022 году при введении санкций, будет побит. «Только на этот раз шоком станут не санкции, а сверхжесткая — и длительная в этой жесткости — денежно-кредитная политика»,— убеждены они. При этом промышленные компании, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), ставят на первое место среди препон инвестициям сверхвысокую экономическую неопределенность (см. “Ъ” от 3 октября). По данным же свежих исследований компаний, которые проводит ЦБ, уровень доступности кредитов сейчас находится вблизи средних значений 2021 года.

В то же время эти же исследования регулятора фиксируют, что инвестактивность в третьем квартале 2025 года, хотя и замедляла рост в сравнении с показателями 2024-го и первой половины 2025 года, все же продолжала расти. По оценке ЦБ, рост инвестиций наиболее заметно замедлился в добыче, но в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и электроэнергетике, наоборот, ускорился. Если промышленники в опросах ИНП РАН ставят высокий уровень ключевой ставки на второе место среди препон роста капвложений, то по данным ЦБ в целом по экономике среди факторов, сдерживающих инвестактивность, в большей мере возросло влияние неопределенности экономической ситуации, нехватки собственных средств для финансирования инвестиций, а также сдержанного спроса на продукцию. «Отмечено некоторое увеличение по сравнению с предыдущими двумя кварталами ограничивающего влияния налогового законодательства в области инвестиций и механизма получения кредитов на инвестиционные цели»,— фиксирует регулятор. Стоимость же кредита находится лишь на четвертом месте в перечне сдерживающих инвестиции факторов.

Ожидания инвестактивности на четвертый квартал 2025 года в целом близки к оценкам за второй и третий кварталы, но стали выше факта. «Рост инвестиций продолжится такими же темпами, как и в предыдущие два квартала»,— заключает регулятор. Если же исходить из логики и расчетов ЦМАКП, капвложения до конца года ждет в лучшем случае стагнация. Тем более что, по данным ЦБ, текущая загрузка мощностей продолжает почти повсеместно снижаться — до 78% в третьем квартале, что не стимулирует промышленников к закупке нового оборудования.

Артем Чугунов