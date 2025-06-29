Цифровое регулирование проверили дефолтами

Первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), происшедшие в конце прошлой недели, выявили слабое законодательное регулирование выпуска и обращения таких инструментов. Особенно острой эта проблема становится в условиях расширения участия неквалифицированных инвесторов в покупке ЦФА. Эксперты предлагают как минимум создание площадки для обязательного раскрытия существенных фактов эмитентами и торговыми платформами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

27 июня новосибирская сеть автосалонов «Автосити» не смогла погасить выпуск ЦФА, размещенных год назад на платформе Альфа-банка («А-Токен»). Днем ранее производитель экскаваторов из Ленинградской области «Биллион» не смог вовремя погасить третий выпуск ЦФА на 2,6 млн руб., размещенный в начале года на платформе «Токеон» (см. справку). В общем объеме рынка нынешние дефолты занимают незначительное место. По данным ЦБ, к 1 апреля 2025 года объем выпуска ЦФА составил 512 млрд руб., причем в обращении находились выпуски на 293,5 млрд руб. Однако подобные случаи заставляют обратить внимание на регулирование этого рынка.

Одна из главных проблем правового регулирования по ЦФА в России заключается в отсутствии практики дефолтов, указывают эксперты.

При этом инвесторы, по чьим бумагам невозможно произвести погашение, сами должны регулировать этот вопрос через суд или согласиться с эмитентом обменять бумаги на менее выгодных условиях. «Вся помощь со стороны эмитента заключается в предоставлении необходимых для подачи иска документов, подтверждающих права инвестора»,— отмечает член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Илья Винокуров. При этом, по его словам, дефолты по ЦФА, как и любое неисполнение обязательств по договорам займа, регулируется ГК РФ, а статус подобного долга «мало отличается от долга соседа, оформленного простой распиской».

Эксперты не исключают увеличения числа дефолтов по различным заимствованиям, в том числе в формате ЦФА. Главная причина этого — высокая ключевая ставка и слабая рыночная конъюнктура. С октября 2024 года более полугода ключевая ставка находилась на уровне 21%, и лишь в начале июня ЦБ снизил ее до 20%, не исключив и ее возможного роста. «Бизнес не имеет возможности развиваться и обслуживать долг одновременно»,— указывает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. При этом доступ к ЦФА планируется дать более широкому кругу инвесторов. В начале июня Банк России опубликовал проект указания, призванный повысить привлекательность ЦФА для неквалифицированных инвесторов. В частности, предлагается увеличить лимит доступных для приобретения ЦФА на одной платформе с 600 тыс. до 1 млн руб. в год.

Операторы информационных систем предупреждают инвесторов, публикуют на своих сайтах декларации или уведомления о рисках. В частности, в документе «Токеона» указано, что под рисками понимаются ситуации, которые могут повлечь «потерю части или всех денежных средств», «потерю стоимости части или всех ЦФА», изменения прав и обязанностей пользователя системы «в худшую для него сторону». Кроме того, в Альфа-банке отметили, что проверяют эмитентов, в том числе такие показатели, как рентабельность, ликвидность, уровень долговой нагрузки, структуру капитала, отраслевые риски, юридическую чистоту и деловую репутацию.

Одним из первых шагов для повышения прозрачности рынка стало бы создание площадки для раскрытия существенных фактов, чтобы «пользователи смогли хотя бы узнать о наступлении самого факта дефолта», считает Илья Винокуров.

Обязанностей «как-либо раскрывать факт неисполнения обязательств у площадки и эмитента пока нет», констатирует он. «Если ЦФА добавить страховую надстройку или гарантирование по аналогии со вкладами, уровень доверия инвесторов к инструменту станет выше»,— считает Дмитрий Целищев.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”, собираются ли ужесточать регулирование этого рынка, в том числе раскрытие информации.

Андрей Ковалёв