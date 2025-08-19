Цифра проявляет активность

За второй квартал суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) выросла более чем на 40%, до 514 млн руб., а общая стоимость договоров — более чем вдвое. Однако рост сегмента ЦФА по-прежнему сдерживает ряд ограничений: концентрация вокруг нескольких эмитентов, слабая конъюнктура вторичного рынка и вопросы законодательного регулирования. Впрочем, инвесторы по-прежнему готовы вкладываться в ЦФА и ожидают новых продуктов.

Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов, размещенных операторами информационных систем (ОИС), на конец второго квартала превысила показатели прошлого квартала более чем на 40%. Согласно отчету ЦБ об ОИС, она составляет более 514 млрд руб. С начала 2025 года стоимость активов возросла почти вдвое. При этом стоимость договоров, заключенных ОИС, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась более чем в два раза — до 401 млрд руб.

По оценке экспертов, такие результаты объясняются привлечением на рынок ЦФА системных игроков, таких как банки. «Рынок перешел от пилотов к крупным сделкам объемом в миллиарды рублей»,— отмечает руководитель направления развития продуктов ФГ «Финам» Кирилл Писцов. Еще одна причина — низкий порог входа для физлиц и активное участие банков в рекламе продукта. «Крупные банки запускают собственные приложения или платформы, где предлагают клиентам цифровые активы»,— указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. С начала года число физических лиц, использующих ЦФА, выросло с 1,5 тыс. до 416 тыс. человек, из которых около 100 тыс. являются активными пользователями.

ЦФА представляют собой права на денежные требования, эмиссионные ценные бумаги, а также на участие в капитале непубличной компании. Выпуск цифровых активов осуществляется операторами информационных систем. На данный момент в России работают 17 таких организаций, однако в отчете ЦБ за второй квартал представлены только 15 из них, так как банк «Синара» и «Мадригал ОИС» были включены в реестр только в начале августа.

По мнению экспертов, рынок ЦФА мог бы показать куда лучшие результаты, если бы не ряд системных ограничений. К таковым относится «низкая ликвидность вторичного рынка», отмечает основатель «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов. «Объем вторичных торгов составляет всего 3 млрд руб.— это примерно 1% от первичного рынка»,— уточняет он. Усложняет ситуацию и концентрация участников вокруг трех операторов, которые контролируют 91% по объему и 83% по количеству выпусков всех ЦФА, заключает господин Абясов.

Еще одной существенной проблемой остаются системные ограничения, требующие срочных законодательных изменений, считает директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон. Одно из них — невозможность учитывать расходы по ЦФА в общей налоговой базе. «Это делает цифровые инструменты менее выгодными по сравнению с традиционными займами и облигациями»,— считает он. Эту проблему осознают и Минфин с ЦБ (см. “Ъ” от 1 марта).

В регулировании также нуждаются вопросы секьюритизации цифровых активов, а также создание механизма номинального держания для ЦФА. Неоднозначен и процесс получения статуса квалифицированного инвестора для ЦФА. «Инвестор, уже имеющий квалификацию на традиционном рынке, вынужден повторно проходить аналогичную процедуру и для ЦФА. Это бюрократическая преграда, которая снижает конверсию и тормозит развитие рынка»,— предупреждает Денис Додон.

Еще один фактор, существенно ограничивающий развитие ЦФА,— недоверие со стороны инвесторов, которое подтвердили и первые дефолты по ЦФА, случившиеся в середине лета (см. “Ъ” от 30 июня). «Это новый вид активов, и далеко не все инвесторы с ним знакомы и могут ему доверять так же, как классическому фондовому рынку»,— считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Несмотря на имеющиеся сложности, рынок ЦФА сохранит динамику, уверены эксперты. Во многом рынок цифровых активов поддержит снижение ключевой ставки, которая, по мнению экспертов, к концу года снизится до 14%. Это приведет «к перетоку денег в более рискованные инструменты, в том числе ЦФА»,— полагает сооснователь и гендиректор Rumberg Capital Илья Рыненков.

По оценке генерального директора «Атомайза» Алексея Илясова, рынок ЦФА также ожидает «расширение диапазона инструментов ЦФА, доступных для неквалифицированных инвесторов», о чем Банк России заявлял еще в июне. Инициативы предполагают как расширение лимита покупок для «неквалов», так и возможности инвестировать в новые активы.

Андрей Ковалёв