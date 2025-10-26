Дмитриев: Россия доказывает Вашингтону, что ее экономика устойчивее европейской

На переговорах с США российские делегаты доказывают, что экономика РФ находится в хорошем состоянии. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Как мы знаем, что рост российской экономики составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европа показали рост менее 1%, что рубль в том числе укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года»,— заявил господин Дмитриев. Свою речь он выложил в Telegram.

Американский финансовый конгломерат Bank of America действительно назвал рубль самой успешной валютой этого года. С января он вырос к доллару более чем на 40%, следует из июньских отчетов финансовой организации. В феврале Bloomberg также назвало рубль «звездой года» на развивающихся рынках.

