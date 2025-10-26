Требования по локализации автомобилей такси просят отложить для самозанятых и ИП

Бизнес через «Опору России» обратился к властям с предложением перенести срок вступления в силу требований закона о локализации автомобилей такси для самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) на 2030 год.

По мнению организации, вступление закона в силу в 2026 году может привести к переходу около 200 тыс. таксистов-водителей-подработчиков в «серую зону» из-за невозможности приобретения дополнительных автомобилей. Автопроизводители предупреждают, что послабления могут стимулировать дробление бизнеса таксопарками.

Президент «Опоры России» Александр Калинин направил 20 октября письмо первому зампредседателя правительства РФ Денису Мантурову с соответствующим предложением. Письмо имеется в распоряжении «Ъ». В аппарате правительства сообщили «Ъ», что письмо перенаправлено в Минпромторг, где на запрос пока не ответили. Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предполагает выбор локализованной модели при включении автомобиля в реестр или его перерегистрации с 1 марта 2026 года. На данный момент в перечень вошли 22 модели от шести брендов, исключения предусмотрены для операторов такси в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

