На Исаакиевской площади Петербурженка сбила оформлявшего ДТП инспектора ГАИ

Водительница одного из участвовавших в аварии на Исаакиевской площади автомобилей наехала на оформлявшего аварию сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне вечером. Около 21:00 у дома 1 на Исаакиевской площади каршеринговый автомобиль Chery Tiggo под управлением 49-летней петербурженки столкнулся машиной марки JAC.

Прибывший на место полицейский попросил водительницу Chery припарковать автомобиль у обочины, однако она резко нажала на педаль и сбила инспектора. Участница ДТП заявила, что переволновалась и перепутала педали.

Пострадавшего 46-летнего сотрудника ГАИ госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении петербурженки составили протокол по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).

Артемий Чулков