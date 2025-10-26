Самолет Петербург — Магнтиогорск сел в Оренбурге из-за плохой погоды

Утром 26 октября рейс № 341 авиакомпании «NordWind», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск совершил незапланированную посадку в Оренбурге. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На борту находился 181 пассажир. Их разместили в местной гостинице. Вылет запланирован на 14:05 по местному времени (12:05 мск).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аботу Пулково ограничивали из-за выката самолета за пределы полосы.

Артемий Чулков