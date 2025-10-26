После драки в ЖК «Прокшино» полицейские задержали более 80 человек

Сотрудники полиции задержали более 80 человек после массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство,— “Ъ”)... В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении»,— написала Ирина Волк в Telegram-канале.

Административные материалы по разным статьям составлены на 65 правонарушителей, отметила Ирина Волк. По ее словам, сейчас стоит вопрос о выдворении из России некоторых из них.

Конфликт в ЖК «Прокшино» в Коммунарке произошел днем 25 октября. Очевидцы сообщали, что толпа мигрантов устроила драку лопатами, палками и дорожными знаками. 25 октября Ирина Волк сообщила, что участников драки, к которым не применят уголовное наказание, депортируют из России.