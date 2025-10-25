Участников драки в ЖК «Прокшино» выдворят из России

Иностранцы, которые не получат срок за драку в ЖК «Прокшино» в Новой Москве, будут выдворены из страны. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что этим иностранным гражданам запретят последующий въезд в Россию. Согласно российским законам, при административном выдворении мигранту на пять лет запрещается въезжать в страну. Если мигранта выдворяют повторно, то ему запрещается приезжать в течение 10 лет.

Массовая драка в Новой Москве произошла сегодня. Очевидцы утверждали, что участники — толпа мигрантов — дрались лопатами, палками и дорожными знаками. По итогам потасовки полиция задержала 40 человек. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.