Мигранты устроили массовую драку лопатами и палками в московском ЖК «Прокшино»

Группа граждан устроила драку в ЖК «Прокшино» в районе Коммунарки в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного МВД. В полицию позвонили несколько очевидцев. Сколько человек участвовало в конфликте и есть ли пострадавшие, не уточняется.

По данным Telegram-канала Baza, толпа мигрантов устроила драку лопатами, палками и дорожными знаками. Канал опубликовал снятые очевидцами видео. Baza утверждает, что пострадали четыре человека, повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Жительница ЖК «Прокшино» заявила «Подъему», что видела черный Mercedes без номеров, из которого якобы руководили массовой дракой. «Накануне была какая-то сходка, что-то громко обсуждали у нас на Прокшинском проспекте, — заявила собеседница издания. — И сегодня утром приехала машина без номеров».

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. «Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики», — заявили в полиции.