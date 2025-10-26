На «Чернышевской» заново ремонтируют потолок из-за отваливающейся штукатурки
«Метрострой Северной столицы» ремонтирует потолок на станции метро «Чернышевская», сообщили в пресс-службе петербургской подземки. Судя по опубликованным фото, там обваливается штукатурка.
Фото: Пресс-служба петербургского метрополитена
Работы проводят в рамках гарантийных обязательств компании по договору о ремонте станции. Их планируют завершить к 7 ноября этого года.
Станцию «Чернышевская» закрывали на реконструкцию в октябре 2022 года и планировали открыть в апреле 2024-го, однако ремонт продлился до июля. После открытия в пресс-службе метрополитена заявляли, что 2,7 тыс. кв. м облицовки станции заменили, используя гранит, известняк и мрамор.
