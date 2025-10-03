Вход в вестибюль станции метро «Ломоносовская» по утрам ограничат с 6 октября

С 6 октября по 15 декабря 2025 года с 7:50 до 8:50 вход в вестибюль станции метро «Ломоносовская» будет ограничен из-за ремонта эскалаторов. Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Фото: Андрей Цедрик

В комтрансе напомнили, что от «Ломоносовской» до ближайших станций метро можно доехать на наземном транспорте:

До станции «Елизаровская» — на автобусах №№ 95, 253, 264;

До станции «Проспект Славы» — на автобусах №№ 11, 56, 239, 288 или троллейбусе № 27;

До станции «Пролетарская» — на автобусе № 11 или трамваях №№ 27, 39.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вход на станцию метро «Лесная» закрывают по утрам из-за ремонта эскалаторов.

Артемий Чулков