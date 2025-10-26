В Петербурге подросток попал в больницу после лечения в стоматологической клинике
Подростка госпитализировали после лечения в одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга. СКР проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным «Фонтанки», 16-летнего жителя Колпино накануне привезли в больницу имени Филатова из клиники на Бухарестской. У молодого человека началось кровотечение и отек гортани после операции по исправлению носовой перегородки, врачи оценили его состояние как тяжелое.
