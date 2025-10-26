Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Петербурге подросток попал в больницу после лечения в стоматологической клинике

Подростка госпитализировали после лечения в одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга. СКР проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Фонтанки», 16-летнего жителя Колпино накануне привезли в больницу имени Филатова из клиники на Бухарестской. У молодого человека началось кровотечение и отек гортани после операции по исправлению носовой перегородки, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ребенка госпитализировали после падения на рельсы на станции метро «Чкаловская».

Артемий Чулков

