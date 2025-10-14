Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ребенка госпитализировали после падения на рельсы на станции метро «Чкаловская»

Сотрудники Следственного комитета РФ инициировали проведение доследственной проверки по факту падения малолетнего на рельсы в петербургском метро.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что утром 14 октября мальчик 2015 года рождения упал с перрона на платформе станции метро «Чкаловская». Ребенка госпитализировали с травмами.

По предварительным данным, несовершеннолетний шел по платформе в сопровождении матери и старшего брата. В какой-то момент женщина отвлеклась и не заметила, как ее младший сын оказался в опасной близости от ограничительной линии и потерял равновесие.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили законных представителей потерпевшего и в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

Прежде «Ъ-СПб» писал о падении детской коляски на пути на станции метро «Черная речка» в Петербурге.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все