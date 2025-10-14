Ребенка госпитализировали после падения на рельсы на станции метро «Чкаловская»

Сотрудники Следственного комитета РФ инициировали проведение доследственной проверки по факту падения малолетнего на рельсы в петербургском метро.

Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в ходе проверочных мероприятий было установлено, что утром 14 октября мальчик 2015 года рождения упал с перрона на платформе станции метро «Чкаловская». Ребенка госпитализировали с травмами.

По предварительным данным, несовершеннолетний шел по платформе в сопровождении матери и старшего брата. В какой-то момент женщина отвлеклась и не заметила, как ее младший сын оказался в опасной близости от ограничительной линии и потерял равновесие.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили законных представителей потерпевшего и в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

Прежде «Ъ-СПб» писал о падении детской коляски на пути на станции метро «Черная речка» в Петербурге.

Андрей Цедрик