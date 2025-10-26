В Ставрополь доставили пострадавших в ДТП в Абхазии пациентов

Санитарная авиация перевезла вертолетом из Сочи в Ставрополь трех пациенток, пострадавших в ДТП в Абхазии. Еще одну пострадавшую доставили в больницу на реанимобиле. Об этом сообщает главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Одиссей Хаджиев.

Отмечается, что одна из пациенток находилась в тяжелом состоянии: у нее диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, закрытую травму грудной клетки, переломы ребер с обеих сторон, правосторонний пневмоторакс и перелом костей таза.

Наталья Белоштейн