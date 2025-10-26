Цивилев: в России готовят новые меры на топливном рынке

Власти РФ начали подготовку новых мер на топливном рынке, чтобы гарантировать достаточное предложение. Об этом ТАСС заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

«Ситуация взята под контроль. Мы оперативно приняли ряд мер, включая ограничение экспорта и корректировку демпфера»,— сказал господин Цивилев. Он отметил, что эти шаги позволили остановить рост оптовых цен и стабилизировать ситуацию на рынке.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Как отметили в Минэнерго, эта мера позволит сохранить выплаты производителям топлива и стабилизировать цены на российском рынке.

Указ президента РФ также отменит акцизы на дизтопливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами организациями, не имеющими мощностей по переработке нефти.

