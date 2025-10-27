Операторы выходят на платформу

Мобильный оператор Т2 может представить новую платформу для автоматической закупки рекламы в интернете или кабинет для запуска промокампаний в Telegram. В декабре прошлого года T2 приобрел три компании из сферы рекламных технологий с намерением объединить их в собственный продукт.

Мобильный оператор Т2 (входит в структуры «Ростелекома») готовится к запуску новой рекламной технологии, которую представит в ближайшие недели, рассказал “Ъ” источник на медиарынке. В компании подтвердили информацию, отметив, что планируют запуск нового бренда, который объединит ранее купленные рекламные активы и «положит начало следующему этапу их развития». Инвестиции в проект в компании не раскрывают.

В декабре 2024 года T2 приобрел компании из сферы рекламных технологий Yabbi (ООО «Ябби»), Redllama ООО («Айфокс Груп») и Plazkart (ООО «Плацкарт Диджитал»). Как рассказали “Ъ” в пресс-службе оператора, «сделка была направлена на интеграцию платформ телеком-оператора и возможностей digital-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей».

Запуск нового рекламного бренда от Т2 может означать выпуск DSP-платформы (программный инструмент для автоматической закупки рекламы в интернете), говорит собеседник “Ъ” из отрасли. Однако он добавляет, что ранее официальный селлер Telegram Ads в России — Magnetto.pro — пытался договориться с Т2 об эксклюзивных закупках рекламы в мессенджере Telegram, поэтому запуск нового бренда, предположительно, может также означать разработку рекламного кабинета от оператора специально для продвижения в мессенджере. С ним соглашается и второй собеседник “Ъ” на рынке. Свой рекламный кабинет для закупки рекламы в Telegram есть также у МТС AdTech. Ранее, в августе 2025 года, соглашение о партнерстве для развития таргетинга на Big Data в Telegram заключили «Билайн Adtech» и МТС AdTech. В Telegram и Magnetto.pro не ответили “Ъ”.

В пресс-службе «Вымпелкома» («билайн») говорят, что приветствуют «появление нового игрока на рынке». «Это подтверждает эффективность работы данных операторов и в целом возможности телекома выходить на рекламный рынок»,—говорит гендиректор «Билайн Adtech» Никита Фоминов. В «МегаФоне» и МТС AdTech отказались от комментариев.

Покупка рекламных активов показывает, что компания готовит платформу уровня DSP, это может дать Т2 серьезное преимущество перед традиционными игроками, говорит гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. «Имея first?party?аналитику о поведении и геолокации абонентов, оператор сможет предложить сверхточную персонализацию кампаний и повысить эффективность закупок»,— поясняет он.

В случае запуска инструмента для рекламы в Telegram участие в таком проекте может увеличить прибыль компании до 20% в промонаправлении уже в первый год, особенно если оператор получит частичную эксклюзивность закупок в мессенджере, считает Игорь Демидов.

Объем рынка официальной рекламы в Telegram в 2024 году достигал 15–20 млрд руб. (без учета нативных размещений и коллабораций), а в 2025-м при сохранении темпов роста аудитории может превысить 35 млрд руб., напоминает господин Демидов. Весь рынок digital-рекламы за первое полугодие 2025 года оценивается 275 млрд руб. при росте на 14% (см. “Ъ” от 24 августа).

Варвара Полонская