Путин: силы ядерного сдерживания РФ находятся на самом высоком уровне

Современность российских сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин.

«Так называемая современность наших сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне. Наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она находится на более высоком уровне как минимум (среди.— “Ъ”) всех ядерных государств»,— сказал Владимир Путин на совещании в ходе посещения пункта управления объединенной группировки войск (цитата по пресс-службе Кремля). Он добавил, что это факт, который известен всем специалистам военного мира.

Сегодня Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что российские ядерные силы полностью обеспечивают безопасность страны, а прошедшая тренировка стратегических наступательных сил подтвердила надежность ядерного щита РФ.