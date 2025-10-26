Госдолг Нижегородской области за сентябрь вырос на 5,2 млрд рублей

Объем госдолга Нижегородской области на 1 октября 2025 года достиг 175,2 млрд. руб., следует из данных регионального минфина. По сравнению с данными на 1 сентября долг вырос почти на 5,2 млрд руб. или на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

В структуре долга 74,6% занимают бюджетные кредиты, 13,7% — коммерческие кредиты, 10,9% — государственные ценные бумаги и 0,8% — госгарантии. На 1 сентября доля коммерческих кредитов составляла 11,2%.

С начала года госдолг вырос на 6,28 млрд руб. За девять месяцев регион привлек 9 млрд руб. кредитов коммерческих банков и 7,6 млрд руб. бюджетных кредитов. Вместе с тем Нижегородской области было списано 3,5 млрд руб. задолженности по прежним бюджетным кредитам.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце сентября минфин объявил аукционы на привлечение еще 10 млрд руб. коммерческих кредитов.

Галина Шамберина