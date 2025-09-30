Нижегородская область намерена привлечь еще 10 млрд рублей кредитов

Минфин Нижегородской области в конце сентября 2025 года объявил десять электронных аукционов на привлечение кредитных линий сроком на 270 дней. Размер каждой линии составляет 1 млрд руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) стоимость обслуживания долга по каждому кредиту установлена в размере 151,6 млн руб. — 20,5% годовых. Процентная ставка предусмотрена плавающая, состоящая из ключевой ставки ЦБ РФ (17% на момент объявления закупок) и надбавки.

Как писал «Ъ-Приволжье», с начала года минфин области провел торги на открытие кредитных линий в общей сложности на сумму более 30 млрд руб. Коммерческие кредиты в структуре госдолга на 1 сентября достигли 11,2% общего объема. Весь долг на начало сентября составлял 170 млрд руб.

Галина Шамберина