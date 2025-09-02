Госдолг Нижегородской области сократился на 1,4 млрд рублей за август

Объем государственного долга Нижегородской области к 1 сентября сократится до 170 млрд руб. За август он уменьшился на 1,4 млрд руб., сообщили в министерстве финансов региона.

Долговая нагрузка бюджета сложилась на уровне 54% и находится на экономически безопасном уровне, отметили в ведомстве. Большую часть структуры госдолга (76,8%) составляют кредиты из федерального бюджета, 11,2% — государственные ценные бумаги, еще 11,2% — кредиты коммерческих банков, 0,8% — госгарантии.

В августе правительство России списало Нижегородской области 3,5 млрд руб. задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Также в прошлом месяце регион получил казначейский инфраструктурный кредит на 138,8 млн руб., средства направят на строительство сетей водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки.

«Помимо этого, министерство погасило долг по облигациям 2020 года выпуска в размере 3 млрд руб.»,— добавила нижегородский министр финансов Ольга Сулима.

Елена Ковалева