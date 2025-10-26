В Дагестане изъяли 130 килограммов краснокнижных рыб на 7 млн рублей

Оперативники изъяли у жителя Дагестана около 130 кг незаконно добытых осетровых и лососевых рыб, занесенных в Красную книгу России. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Об сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

Согласно материалам следствия, житель региона незаконно выловил и хранил в своем гараже около 50 кг осетровых и 80 кг лососевых пород.

Ущерб, причиненный государству, оценивается более чем в 7 млн руб.

Наталья Белоштейн

