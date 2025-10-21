Ростовская область переведет садовые маршруты на брутто-контракты с 2026 года

Ростовская область с 2026 года переведет перевозки в садовые товарищества на систему брутто-контрактов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Садовые товарищества – очень важная проблема. Десятки тысяч людей не могут нормально уехать. Несмотря на ограниченный бюджет, мы приняли решение перейти на контрактную систему перевозки пассажиров по маршрутам садовых товариществ в 2026 году. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 250 млн руб.»,– заявил Слюсарь.

Глава региона рассказал о планах обновления общественного транспорта. Ростов получит 70 новых автобусов в первом квартале 2025 года по льготной лизинговой схеме, согласованной с Газпромбанком.

По словам губернатора, брутто-контракты помогут решить задачу обновления муниципального парка в удаленных районах. Эта модель предполагает оплату перевозчику за выполнение определенного количества рейсов, а не за число пассажиров.

«Брутто-контракты позволят контролировать выполнение транспортных задач. Мы будем платить за то, чтобы автобус приходил и уходил по расписанию, а не за количество пассажиров. Кроме того, эта система поможет постепенно сократить наличный оборот, который, по разным оценкам, составляет от 7 до 30% выручки и не отражается на экономике транспортных компаний»,– пояснил Юрий Слюсарь.

Губернатор поддержал создание единого окна для расчетов с транспортными компаниями при финансировании льготного проезда. Он поручил за две недели подготовить дорожную карту по переводу всех расчетов в один исполнительный орган и внедрить систему до конца 2025 года.

Валентина Любашенко