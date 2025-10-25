Трамп рассчитывает на помощь Китая в переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином намерен обсудить вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Он добавил, что рассчитывает на помощь Пекина в переговорах с Москвой.

«Одна из тем, о которых мы будем говорить, — это Россия и Украина. Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

Как отметил президент США, ранее Вашингтон ввел в отношении Москвы новые «очень жесткие санкции». «Он (Владимир Путин,— "Ъ") говорит, что они не будут иметь большого эффекта. Не думаю, что он прав»,— добавил господин Трамп.

25 октября президент США направился в Малайзию, где пройдет саммит АСЕАН. После этого он также посетит Японию и Южную Корею. Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на 30 октября.

